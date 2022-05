Funivie grigionesi: miglior inverno da 15 anni

Le Funivie grigionesi guardano con euforia all’ultimo inverno: meteo clemente e voglia di consumo nella clientela hanno portato ai migliori risultati da 15 anni a questa parte. “L’inverno 2021/22 può essere catalogato come ‘molto soddisfacente’”, ha comunicato oggi l’associazione di categoria Bergbahnen Graubünden.

Giornate soleggiate e piste sufficientemente innevate nei giusti momenti hanno fatto la differenza, secondo le Funivie retiche. I turisti elvetici sono rimasti fedeli al proprio Paese e i visitatori europei sono tornati. Secondo l’organizzazione ci sono tutti i motivi per guardare con ottimismo al futuro. Per l’estate alle porte, ci si aspetta una stagnazione rispetto agli ultimi due anni, visto che in molti ora vorranno tornare a viaggiare anche all’estero, magari recandosi al mare.