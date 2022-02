Al via la settimana dedicata alla lingua romancia

“La pluralità come ricchezza”

"Rumantsch: in ferm toc Svizra" (in romancio: “un tassello essenziale della Svizzera”), è il motto dell'iniziativa promossa dal Dipartimento federale degli affari esteri (Dfae) in collaborazione con il cantone dei Grigioni. "La pluralità è una ricchezza per il nostro Paese. L'appuntamento annuale con la Emna rumantscha ci permette di promuovere la nostra identità composita in Svizzera, grazie al contributo dei giovani rappresentanti degli idiomi romanci, e all'estero, tramite le nostre rappresentanze", ha affermato Cassis, citato in un comunicato. Anche quest'anno le rappresentanze svizzere all'estero si sono attivate per promuovere la conoscenza della lingua e della cultura romancia nei rispettivi Paesi, in particolare con incontri e contenuti digitali, aggiunge la nota.