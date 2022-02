“Si trattra di democratizzare la possibilità di fare esperienze”

Per il SISA e il corpo studentesco, la gita di maturità rappresenta un importante momento aggregativo e di crescita personale. Questo, inoltre, “si rende particolarmente rilevante dopo un periodo di pandemia contraddistinto da un crescente malessere psico-sociale tra i giovani, in cui l’impossibilità di poter svolgere alcune attività extra-scolastiche ha sicuramente compromesso la propria partecipazione attiva alla vita sociale”. Non è assolutamente in questo modo, riducendo le gite e penalizzando gli studenti – sottolineano nel comunicato – “che si lancia un messaggio incoraggiante per riprendere finalmente ad interagire, aggregarsi e ricostituire quell’importante senso di comunità, compromesso dalla pandemia”. Tuttavia, la gita non solo permette di fare esperienze relazionali importanti per lo sviluppo dello studente, “ma per alcuni questa è tra le prime occasioni per potersi confrontare con realtà distanti da quella ticinese”. Insomma, per il SISA non si tratta dunque unicamente di un bisogno aggregativo, “ma anche di democratizzare la possibilità di fare scoperte ed esperienze culturali fuori dai confini ticinesi ed elvetici”.