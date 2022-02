Gambarogno, dimezzati i punti caldi

I lavori ripresi in mattinata

Alle 07:00 del mattino hanno ripreso le operazioni dei pompieri. In servizio sono entrati 32 militi, in provenienza dei Corpi e Sezioni di montagna di tutto il Cantone, coadiuvati da 15 pompieri urbani di Bellinzona e Gambarogno per il supporto logistico e da 3 elicotteri per l’approvvigionamento di acqua. Secondo le stime del Corpo pompieri le condizioni meteorologiche di oggi permetteranno lo svolgimento regolare delle operazioni. Si prevede quindi un ulteriore importante miglioramento della situazione. La Direzione dell’Intervento proseguirà nei lavori di pianificazione di dettaglio della terza fase, definita “di sorveglianza”. “Considerato il buon andamento dei lavori di spegnimento e bonifica, rispettivamente le condizioni meteorologiche favorevoli almeno fino a fine settimana, la terza fase potrebbe essere anticipata già alla giornata di sabato”, prevedono i vigili del fuoco.