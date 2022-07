Fotovoltaico: “raddoppiate le richieste”

Tra le conseguenze del conflitto in Ucraina c’è lo spauracchio di un inverno passato al gelo. Non solo per le temperature, ma per la mancanza di energia da utilizzare per scaldare casa. Per far fronte alla possibile carenza di elettricità gli svizzeri stanno cambiando le proprie abitudini a livello di approvvigionamento energetico: puntano sul fotovoltaico. “Confermiamo che c’è un crescente interesse per il tema energetico. Mi riferisco al risparmio energetico, all’efficienza energetica e alla produzione rinnovabile. Basti pensare che nei primi mesi del 2022 abbiamo ricevuto il doppio delle richieste rispetto allo scorso anno. E ricordiamo che il 2021 è stato un anno record per il settore con 1'300 richieste di installazioni”, ha spiegato Fabrizio Noembrini, direttore di TicinoEnergia, ai microfoni di Ticinonews.