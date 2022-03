Fiaccolata per la pace e la solidarietà internazionale

La società civile ticinese organizza, domenica 6 marzo, una fiaccolata per la pace a Bellinzona. Dopo il presidio che si è tenuto sabato 26 febbraio, sempre a Bellinzona, occorre “continuare a mobilitarsi per la pace e per il sostegno concreto alla popolazione dell’Ucraina, che sta pagando duramente le conseguenze di questo conflitto”. Per questo motivo 30 associazioni, sindacati e partiti hanno organizzato la fiaccolata, che partirà dal piazzale Ffs di Bellinzona e si concluderà in piazza Governo.

“Le autorità facciano la loro parte”

Sono già centinaia di migliaia i profughi di guerra che stanno abbandonando l’Ucraina e che necessitano di un sostegno immediato. Cibo, vestiti, sanità e accoglienza. Oltre alla popolazione civile, “anche le autorità pubbliche del nostro Paese possono e devono fare molto, a tutti i livelli: comunale, cantonale e federale. Dobbiamo fare di più per accogliere e sostenere le persone in fuga dalla guerra e dalla repressione”.

Le richieste

Con questa mobilitazione, oltre a dare un ulteriore segnale di pace e di condanna ad ogni forma di guerra, “chiediamo a tutte le autorità politiche di attivarsi per la fine immediata della guerra e il ritiro delle truppe russe; per il sostegno di tutti coloro che anche in Russia esprimono pubblicamente il loro dissenso a questa guerra; per favorire una politica d'asilo e d'accoglienza delle persone che fuggono dal conflitto o dalla repressione russa; per offrire opportunità logistiche e infrastrutturali in aiuto ai gruppi, alle associazioni e ai movimenti che stanno organizzando sostegno materiale alle persone colpite; e per dare un contributo economico ad associazioni che svolgono aiuto umanitario al popolo ucraino e alle vittime di questa guerra”. Alla fiaccolata non ci saranno interventi ufficiali.

I sostenitori

La manifestazione è sostenuta da Associazione Aiuto medico Centro America (Amca), Associazione Biblica della Svizzera Italiana, Associazione DaRe - Diritto a Restare, Azione Quaresimale, Collettivo Io l'8 ogni giorno, Conferenza Missionaria per la Svizzera italiana, Coordinamento donne, Donne PPD, Donne per la pace, FAFTPlus, Forum Alternativo , Generazione giovani, Giovani Verdi, Gioventù Anticapitalista, Gioventù Socialista, Giovani Liberali Radicali Ticino, GSsE – Gruppo Svizzera senza esercito, L'Alternativa di Mendrisio, MPS, OCST, Partito Liberale Radicale, Partito Socialista Ticino, Partito Popolare Democratico, Più Donne, Sciopero per il clima, SEV, SOS - Soccorso Operaio Svizzero, UNIA, USS , Verdi Ticino, VPOD.