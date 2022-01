Elementari: poche assenze, ma dialogo finito

È il secondo lunedì di scuola da quando è entrato in vigore l’obbligo della mascherina a partire dalla prima elementare. Nonostante le numerose proteste da parte dei genitori, non si sono registrate disobbedienze di massa. Anzi, le assenze ammontano all’8% e i numeri sono nella media, conferma il capo sezione delle scuole comunali Rezio Sisini ai microfoni del Tg di Ticinonews.

Si può incappare in sanzioni

“Se queste assenze persistono, esiste un problema”, spiega Sisini. “La legge della scuola prevede che i genitori collaborino nello svolgimento dei compiti educativi e devono garantire la regolare frequenza della scuola. Se questo non avviene per una posizione per esempio contraria all’uso della mascherina, il Municipio interviene, sensibilizzando la famiglia, ma può anche arrivare a infliggere sanzioni fino a 1’000 franchi. Inoltre, ci può anche essere una segnalazione all’autorità regionale di protezione”.