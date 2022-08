È davvero l’estate delle vespe

Sì, non è solo una vostra impressione: quest’anno ci sono effettivamente più vespe del solito. Il motivo è da cercare nell’inverno e nella primavera mite che abbiamo alle spalle, nei quali molte vespe regine sono sopravvissute al freddo e hanno facilmente trovato cibo per le loro larve.

“In generale se si sa di essere dei soggetti allergici è buona norma seguire le regole indicate precedentemente dal medico ed eventualmente recarsi in ospedale, in pronto soccorso, oppure dal curante. Se invece non si sa di essere allergici, bisogna monitorare la situazione e se compaiono dei sintomi di allarme, occorre presentarsi in pronto soccorso. Sintomi di allarme possono essere, ad esempio, una difficoltà a respirare, la comparsa di una reazione generalizzata, quindi un rossore generalizzato sulla pelle, gonfiore soprattutto nella zona della bocca, del cavo orale della zona respiratoria”.