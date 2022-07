È arrivato il temporale e ha fatto danni

Piscina di Bellinzona chiusa Il bagno pubblico di Bellinzona è stato particolarmente bersagliato dal maltempo e per questo motivo oggi resterà chiuso all’utenza. A informare della chiusura è la Città in un comunicato stampa.

Caduti alberi sulle strade

Disagi si sono registrati anche nella Valle d’Arbedo dove la strada è chiusa per danni legati al maltempo. Anche nel Gambarogno, a Ranzo, ci sono stati problemi legati al traffico dopo la caduta di alcuni alberi sulla strada. Questa notte sulla strada cantonale tra Morcote e Figino un motociclista si è visto cadere davanti un palo della luce e una pianta, il tratto è poi rimasto chiuso per il ripristino. Sempre nel Luganese, poi, i pompieri sono intervenuti in particolare tra Cureglia, Origlio e Carona (nelle immagini). In quest'ultimo luogo la strada che conduce al Parco San Grato è stata ostruita da alcune piante cadute. Altri disagi dovuti ad allagamenti di strade si sono registrati a Mezzovico e Lamone. Fortunatamente i danni sono contenuti e nessuno ha riportato conseguenze fisiche nei vari sinistri.