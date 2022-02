Disagi alla circolazione per la partita Lugano-San Gallo

Blocco e deviazioni traffico Dalle 16.20 circa e fino alle ore 17.20 circa, la tifoseria ospite si sposterà a piedi per raggiungere lo Stadio di Cornaredo. Il corteo seguirà il percorso: Stazione Ffs di Lugano - via S.Gottardo (tratto Sud-Nord che va dal tunnel di Besso fino a via Tesserete) - via Tesserete - via Torricelli - via Trevano - Parcheggio Stadio sud Cornaredo. Sulle vie menzionate verrà attivato un blocco totale della circolazione stradale, con tempi d'attesa che possono variare dai 15 ai 30 minuti. Al termine della partita, verso le 19.45, il corteo partirà dallo Stadio in direzione della Stazione Ffs, percorrendo il medesimo percorso dell'andata. Questo cagionerà gli stessi blocchi alla circolazione con i relativi tempi d'attesa.

Parcheggi a disposizione

Per l'incontro di calcio sarà agibile lo sterrato "Gerra" per le autovetture dei tifosi locali e per i bus turistici, mentre per la tifoseria ospite sarà a disposizione il parcheggio Stadio Sud lato via Ciani. “Si invita l'utenza a fare uso esclusivamente di tali aree e a non abbandonare i veicoli in luoghi non idonei e non previsti per la sosta. Veicoli parcheggiati in luoghi vietati o d'intralcio, saranno multati e/o rimossi”, si legge in un comunicato.