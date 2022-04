Di nuovo a tavola con il Maggio gastronomico

Gli chef dei ristoranti della regione proporranno piatti della tradizione e anche della cucina internazionale, ma “ogni partecipante si è impegnato a proporre almeno un piatto con prodotti ticinesi”. Coloro che avranno degustato un menù o uno dei piatti proposti appositamente in occasione della rassegna gastronomica riceveranno un piccolo omaggio, sempre dall’“accento” ticinese: una confezione di tipiche pastefrolle della Val Bedretto, biscotti “la cui origine non è nota”, ma che “è certo che si producessero già nella metà dell’Ottocento”. I tenaci mangiatori che avranno sperimentato la cucina di almeno quattro diversi locali durante il Maggio gastronomico potranno inoltre ricevere una spampezia di Chiggiogna, un tipo di biscotto “con ripieno di noci” prodotto “solo in alcuni villaggi della Leventina”.