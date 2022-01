“Dentro la musica”, appuntamento al 25 e al 28 gennaio

L’attività di Musica nel Mendrisiotto prosegue martedì 25 e venerdì 28 gennaio alle 14, con due nuovi appuntamenti della serie di incontri intitolato “Dentro la musica”. Organizzato dall’associazione Musica nel Mendrisiotto nell’ambito della 44esima stagione, si prefigge di avvicinare il pubblico agli interpreti e a quello che circonda la vita del musicista. Perché ci piace la musica? Come fa ad agire in modo tanto profondo sulla nostra psiche ed emotività? Come fa un compositore a “pensare”, a progettare la sua musica? Quali sono i tratti distintivi di un’epoca, di uno stile, di un’opera, di un’interpretazione come quella del periodo barocco? Come si fa a riconoscerne e apprezzarne le differenze e le particolarità? A queste e ad altre domande vuole rispondere questo ciclo di incontri che vengono offerti nel primo pomeriggio nella sede di via vecchio Ginnasio a Mendrisio, accanto al Museo d’Arte.