Da lunedì visite senza certificato

Il virus circola ancora anche se attualmente l’andamento epidemiologico si mostra favorevole in termini di ospedalizzazioni. In considerazione di quanto deciso ieri dal Consiglio federale, il Dipartimento della sanità ha deciso di rivedere le Direttive per l’accesso alle strutture ospedaliere e alle case anziani del Cantone Ticino.

Visite senza certificato

Per ospedali, cliniche e case per anziani è quindi possibile procedere con ulteriori allentamenti nelle modalità di visita ai pazienti. Pertanto, da lunedì 21 febbraio 2022 i visitatori di pazienti degenti presso ospedali, cliniche e case per anziani potranno recarsi in tali strutture senza la necessità di presentare un certificato valido (2G+, 2G o 3G); le modalità di visita restano regolamentate, ma vengono estese.