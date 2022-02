Covid, “quale futuro per gli ausiliari che perderanno l’impiego?”

Giovedì 17 febbraio molte misure per contenere la pandemia covid-19 potrebbero cadere. L’imponente dispositivo che ha assicurato il centralino informativo, il tracciamento e la vaccinazione di massa potrebbe quindi venire ridotto o smantellato. Secondo Danilo Forini (Ps) firmatario di un’interrogazione inoltrata al Governo, in Ticino “centinaia di persone impiegate come ausiliari per assicurare il supporto alla popolazione si ritroveranno rapidamente senza un salario. Chi sono e quanti sono?”

“La responsabilità è anche del Cantone”

Il Consiglio di Stato, nel Messaggio sul Preventivo 2022, indicava che il numero totale di ausiliari presso l’amministrazione pubblica in generale “cresce in modo importante tra il 2019 e il 2020 a seguito delle assunzioni per far fronte all’emergenza sanitaria”: le unità a tempo pieno di ausiliari è infatti passato da 252 del 2019 a 558 nel 2021. “Queste persone sin dall’inizio sapevano che questa occupazione sarebbe stata a tempo determinato. Ma ora, nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, potrebbero concretamente ritrovarsi a casa senza un salario. La collettività e il Cantone ha la responsabilità sociale di sostenere questi collaboratori e queste collaboratrici”. Di seguito le domande poste al Consiglio di Stato: