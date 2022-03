Corner Arena, 410mila franchi per rinnovare

410’000 franchi per rinnovare gli impianti di produzione del ghiaccio della Corner Arena. È questo il credito che ha richiesto il Municipio per “garantire continuità delle attività”.

Il Municipio, inoltre, ha licenziato un secondo messaggio in cui chiede la concessione di un diritto di superficie per sé stante e permanente a favore dell’Hockey Club Lugano SA (HCL) per la realizzazione di un nuovo spazio destinato a funzioni amministrative e tecnico-sportive. Inaugurata nel 1995, la Corner Arena ospita attività sportive quali hockey e pattinaggio, così come manifestazioni sportive, concerti, iniziative culturali e ricreative.