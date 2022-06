Contagi da epatite C, in appello confermata la condanna all’EOC

60 mila franchi di multa. È quanto dovrà pagare l’Ente ospedaliero cantonale per il contagio di epatite C avvenuto al Civico di Lugano nell’ambito di alcuni esami TAC. La Corte d'appello e revisione penale composta dai giudici Angelo Olgiati, Manuela Frequin Taminelli e Attilio Rampini ha quindi confermato la decisione di prima istanza. Ricordiamo che il processo dello scorso mese di maggio è stato il quinto della vicenda iniziata 6 anni fa con la condanna da parte del pretore pensale Siro Quadri per fatti avvenuti nel 2013.