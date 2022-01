Traffico di valuta, intercettati 875’787 euro

Più precisamente, presso i due valichi della Sot di Ponte Chiasso, sono state accertate 22 violazioni dell’obbligo di dichiarazione di somme pari o superiori a 10’000 euro a carico di soggetti che trasportavano somme superiori ai 20’000 euro, per un totale di 591’332 euro non dichiarati. I trasgressori hanno dovuto versare un importo pari al 15%, calcolato sull’eccedenza.

Soldi nella macchinetta del caffé...

In occasione di un controllo su un pullman proveniente dalla Svizzera e diretto in Serbia, sono stati rinvenuti 215’987 euro occultati all’interno della macchinetta del caffè assieme a due pistole e una scatola di munizioni. Dell’intera somma, 60’000 euro erano chiusi in sei buste sigillate di plastica trasparente, ciascuna contenente 50 banconote da 200 euro. Gli autisti di nazionalità serba, non in grado di giustificare la provenienza del denaro, sono stati denunciati per riciclaggio e violazione della normativa sulle armi e l’Autorità Giudiziaria competente ha convalidato il sequestro della somma e delle armi.