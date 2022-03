Lombardia, un piano per accogliere 100 mila profughi

La Lombardia sta predisponendo un piano per l’accoglienza di 100 mila profughi che potrebbero arrivare nei prossimi giorni dall’Ucraina. Lo annunciato il presidente della Regione Attilio Fontana, intervistato dall’emittente radiofonica italiana Radio24.

Distribuzione a livello regionale

“Stiamo predisponendo un piano per la distribuzione dei profughi a livello regionale. Tenuto conto dei 55 mila ucraini residenti in Lombardia”, gli arrivi stimati sono “intorno ai 100 mila - ha detto Fontana -, uno o due persone per ogni ucraino residente. Probabilmente saranno meno, però ci dobbiamo preparare per una evenienza di questo genere”.

Messi disposizione hotel e case Aler

Oltre ad aver messo a disposizione gli ex Covid hotel, che sono già pronti, “stiamo facendo una ricognizione anche delle case Aler*”, gli edifici di edilizia popolare di proprietà della Regione, “per capire se anche in queste possano individuarsi dei luoghi di accoglienza”, ha aggiunto il governatore. Allertate anche le ong e le associazioni di volontariato del territorio. Il piano complessivo, ha specificato Fontana “ha bisogno di qualche giorno per essere messo a punto. Stiamo anche allertando tutte le ong e le associazioni di volontariato sul territorio per avere la loro collaborazione, perché come sempre nelle situazioni di emergenza sono fondamentali, ovviamente coordinati con la Protezione Civile regionale e nazionale che fa da regia”.

Primi arrivi dall’Ucraina

In Lombardia, i primi arrivi di profughi dall’Ucraina ci sono già stati “ma in modo non organizzato” ha continuato il governatore. Alla domanda se teme resistenze’ a questa accoglienza, Fontana ha poi risposto: “Credo proprio di no. La Lombardia ha sempre dimostrato di essere estremamente accogliente in situazioni di questo genere. Le risposte che abbiamo avuto in questi gironi sono di grandissima disponibilità. Anzi bisogna essere in grado di coordinarle, perché tutti vorrebbero fare qualcosa e lì bisogna stare attenti perché altrimenti c’è il rischio che si crei confusione”. Sul lato sanitario il presidente della Regione ha infine ricordato che “con Soleterre stiamo organizzando la possibilità di far arrivare in Lombardia i bambini che questa fondazione sta assistendo in Ucraina, tutti malati oncologici. Ci sono già due ospedali, il San Matteo di Pavia e l’Istituto dei Tumori, pronti ad ricoverarli”.

Cancellato un corso universitario allá Bicocca

Intanto lo scrittore italiano Paolo Nori ha annunciato la cancellazione di un suo corso all’Università Bicocca di Milano su Dostoevskij e grida alla censura antirussa. L’autore, che ha letto quasi in lacrime su Instagram una “lettera ricevuta dall’università” il prossimo mercoledì avrebbe dovuto tenere un corso in quattro lezioni. Nori nel 2021 ha pubblicato “Sanguina ancora. L’incredibile vita di Fedor M. Dostoevskij”, che era entrato tra i cinque libri finalisti dell’edizione 2021 del Premio Campiello. “Io penso che quello che sta accadendo in Ucraina sia una cosa orribile - ha detto in un video - e mi viene da piangere solo a pensarci. Ma quello che sta succedendo in Italia oggi, queste cose qua, sono cose ridicole: censurare un corso è ridicolo”.