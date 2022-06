Commesse pubbliche, il Ticino controllerà la parità salariale

Le aziende che nell’ultimo anno si sono aggiudicate una commessa pubblica da parte del Cantone Ticino potranno essere sottoposte a controlli per quanto riguarda il rispetto della parità salariale. Il Cantone ha infatti deciso di avviare a partire dal 1° luglio 2022 un progetto pilota con l’obiettivo di promuovere la parità salariale e garantire una concorrenza efficace. I controlli saranno eseguiti da un organo esterno composto da esperti certificati dalla Confederazione. Lo rende noto la Cancelleria dello Stato.

La fase pilota

Il progetto prende avvio con l’entrata in vigore della direttiva del Consiglio di Stato sui controlli della parità salariale nel settore delle commesse pubbliche del 15 giugno 2022, la quale stabilisce le modalità per lo svolgimento dei controlli. La fase pilota è prevista negli anni 2022 e 2023 ed è stata avviata con il sostegno finanziario dell’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU) e consentirà una prima valutazione per stabilire futuri sviluppi.

Come verranno effettuati i controlli

Le verifiche saranno eseguite da un organo di controllo esterno composto da esperti/e certificati/e che seguiranno la procedura standard stabilita dalla Confederazione. Durante la fase pilota saranno selezionate almeno 5 aziende che impiegano oltre 100 lavoratrici e lavoratori che nel corso dell’ultimo anno si sono aggiudicate una commessa pubblica da parte del Cantone. Il progetto è coordinato dal Servizio per le pari opportunità e coinvolge il Centro di competenza in materia di commesse pubbliche (CCCPubb) e l’Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche (UVCP).