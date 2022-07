Chiasso, lavori ultimati e nuova viabilità

Sono state completate le opere alle sottostrutture chiassesi - nello specifico, il rifacimento delle canalizzazioni comunali di Via Livio, Via Motta, Via Dunant e Viale Manzoni. Terminato la pavimentazione del Viale citato, le strade in questione sono state riaperte al traffico.

Nuovo modello viario

Viene ora implementata la nuova viabilità cittadina. Come riportato dal Comune, questa ruota intorno a due concetti fondamentali per sgravare il centro della città di frontiera dal traffico di transito: la gestione viaria attorno al nuovo terminale di interscambio dei trasporti pubblici alla stazione Ffs e lo spostamento completo del flusso di transito lungo il percorso Largo Kennedy - Via Como - Via Comacini verso il valico doganale.

Diventa inoltre definitivo il transito a doppio senso di marcia su Via D’Alberti e Viale Manzoni, già parzialmente introdotto a marzo 2022, su Via Livio e su Via Motta fino alla nuova rotonda della stazione. Da ieri si può quindi raggiungere la stazione da nord lungo Via Motta oppure da Via Stazione, da sud salendo da Piazza Elvezia (zona dogana).