Casa anziani Sementina, “il Municipio cosa fa?”

“Alla prepotenza non c’è limite: ora come prima reazione, i colpevoli annunciano che non accettano la condanna e ricorrono!”. Sono queste le dure parole utilizzate dal Gruppo della Lega dei Ticinesi e Udc in un’interpellanza al Municipio di Bellinzona sul caso della casa anziani di Sementina. Infatti, non vogliono accettare il decreto di accusa emesso nei loro confronti il direttore generale, la direttrice sanitaria e una terza persona allora attiva all’interno della casa anziani Circolo del Ticino a Sementina, dove durante la prima ondata pandemica la diffusione del Covid-19 fra i pazienti aveva portato al decesso di 21 degli 80 ospiti.

Le domande

1. Il Municipio ha aperto un’inchiesta contro i tre funzionari condannati? Oppure ha intenzionalmente lasciato scadere il termine per farlo?

2. Qual’ è l’odierna posizione del Municipio che nel caso abbia aperto un’inchiesta disciplinare contro i tre funzionari e poi gli paga l’avvocato per difendersi?

3. Il Municipio paga il patrocinio legale anche alle famiglie delle vittime innocenti (queste sé sono davvero innocenti)? Oppure oltre il danno anche la beffa?

4. Il Municipio, in tempo record, ha già diramato un comunicato stampa a difesa dei tre condannati, ma non ha avuto il tempo per scusarsi pubblicamente con le vittime che aspettano giustizia da due anni?

5. Quanto è costata finora la vertenza giudiziaria al Comune o alla sua assicurazione (il premio assicurativo è aggiornato in base ai costi causati)?

6. Il Municipio paga e continuerà a pagare i costi dei tre avvocati indipendentemente dall’esito del processo? Il comportamento temerario dei tre avvocati sarà a carico dei contribuenti fino all’infinito?

7. Il Municipio non ritiene opportuno scusarsi pubblicamente con le giornaliste RSI e l’azienda per i servizi sul tema contestati fino al Tribunale federale?

8. Il Municipio non ritiene auspicabile una sospensione temporanea (anche a loro tutela) dei due funzionari ancora alla dipendenze della Città?