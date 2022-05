Caro gasolio? “Puntare sulle rinnovabili”

“Purtroppo, non ho la sfera di cristallo: è molto difficile dire se quest’autunno i prezzi del gasolio saranno più o meno alti di adesso. Già ben prima degli stravolgimenti degli ultimi mesi, tuttavia, appariva ben chiaro che il costo dei combustibili fossili fosse soggetto a grande volatilità”. Nemmeno il direttore di TicinoEnergia Fabrizio Noembrini sa che cosa attende, in termini finanziari, le famiglie che scaldano le proprie case con oli combustibili, sebbene, in linea di massima, “in futuro la tendenza al rialzo proseguirà”. TicinoEnergia è un’associazione nata nel 2008 su iniziativa cantonale per “sostenere con misure concrete – scrive il gruppo nel suo sito – la politica energetica cantonale”.

Accorgimenti e soluzioni

A Ticinonews Noembrini non si sente quindi di dire se per fare il pieno delle caldaie convenga aspettare o meno. “Di certo, esistono alcuni accorgimenti che, toccando il consumo, hanno un’incidenza sui costi per il consumatore: ridurre per esempio la temperatura ambientale nelle camere da letto e aerare i locali in maniera discontinua, evitando di lasciare aperte le finestre tutto il giorno, può aiutare”. L’impatto di queste misure è però limitato. Secondo il direttore di TicinoEnergia, la vera alternativa è quindi un’altra: “Il consiglio migliore che possa dare è passare alle fonti rinnovabili”.