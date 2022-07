Capanna Piansecco, una giornata per la sicurezza

Una giornata per imparare a muoversi in montagna riducendo al minimo i rischi. È quanto propone domani il Club Alpino Svizzero Sezione Bellinzona e Valli, insieme al Dipartimento delle istituzioni, presso la Capanna Piansecco, in Val Bedretto. L’evento, che si svolgerà dalle 10 alle 15, è rivolto a tutto le persone che vanno in montagna, e in particolare a chi la frequenta solo occasionalmente per escursioni o attività sportive. Per maggiori informazioni contattare direttamente la capanna allo 091 869 12 14.