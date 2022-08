Calano ancora i casi Covid in Ticino

Si osserva un’ulteriore leggera diminuzione dei nuovi casi di infezione da SARS-CoV-2, ma il valore degli ultimi sette giorni rimane sopra 1’000: ci sono stati 1’079 nuovi contagi, con una diminuzione del 6,4% rispetto alla settimana precedente. La situazione epidemiologica in Ticino ricalca quella osservata a livello nazionale.

Le persone attualmente ricoverate in isolamento per COVID-19 sono 67 (- 11,8% rispetto alla settimana precedente). In terapia intensiva si contano attualmente 4 persone. Nel corso dell’ultima settimana sono stati registrati 3 decessi. Il totale delle morti da inizio pandemia sale dunque a quota 1'218.