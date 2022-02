Buco milionario per la Curia

2022 in profondo rosso

La gestione immobiliare – si legge – “rappresenta la maggior fonte di reddito per la Diocesi” con oltre 1,7 milioni e la previsione di incasso nel 2022 di oltre 1,8 milioni di franchi. Gli introiti però non bastano a far fronte alla “gestione ordinaria” che nel 2022 dovrebbe costare oltre 5,8 milioni di franchi, con un disavanzo di oltre 3,4 milioni. Per quest’anno – concludono – “non sono previste attività straordinarie”.