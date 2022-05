Boas Erez pensa al Governo

C’è la politica nel futuro di Boas Erez? Può darsi. L’ex rettore dell’Università della Svizzera italiana (Usi), ospite di Detto tra noi XL, ha ammesso di aver ricevuto una proposta per una sua candidatura al Consiglio di Stato. Lui, dice, non lo esclude: ci rifletterà.

Se prima Erez si occupava della cosa pubblica adoperandosi per far crescere l’università, adesso potrebbe decidere di continuare ad offrire il suo contributo ma in un altro campo. Bocche cucite invece sul partito che gli ha offerto un posto in lista.