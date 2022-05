Benzina, “Serve un calcolatore dei prezzi”

“Quando il dolore sarà troppo forte”

E poiché le disgrazie non vengono mai da sole, a Meierhans abbiamo chiesto anche un commento sull’importante aumento dei premi di cassa malati, che potrebbe essere compreso addirittura fra il 5 e il 9%, a seconda delle stime. Da anni Mister Prezzi lancia l’allarme su questa crescita inarrestabile e lui stesso aveva già avanzato alcune proposte. “La palla ora è però nelle mani del Parlamento”, mette in chiaro Meierhans. “In passato il Parlamento non ha dato luce verde a queste proposte, per esempio a una da me avanzata e che avrebbe permesso un risparmio di quasi mezzo miliardo di franchi sui medicamenti”. A Stefan Meierhans resta solo una speranza dal gusto piuttosto amaro: “Forse il Parlamento inizierà a prendere delle decisioni quando il dolore sarà diventato ancora più difficilmente sopportabile”.