Bellinzona cresce di quasi 500 abitanti nel 2021

Crescono quasi tutti i quartieri Bellinzona contava il 31 dicembre scorso 44’530 abitanti, quota che l’ha saldamente confermata al rango di seconda città del cantone. Presentando i dati sulla demografia cittadina, il Municipio rileva che “l’aumento è perlopiù generalizzato” fra i diversi quartieri. In termini assoluti, i quartieri che sono cresciuti di più sono Bellinzona (+190 abitanti), Giubiasco (+100), Sementina (+91), Claro (+59), Monte Carasso (+29), Pianezzo (+20), Sant’Antonio (+11), Preonzo (+7), Moleno (+3) e Gudo (+1). Non mancano tuttavia i quartieri che hanno perso popolazione: è il caso di Camorino (-23 abitanti), Gorduno (-4) e Gnosca (-10).

Saldo naturale in positivo Positivo all’ombra dei castelli è pure il saldo naturale: a 351 decessi sono corrisposte 378 nascite, comunque “in linea o in leggera flessione rispetto agli anni precedenti”. Il dato delle morti è sensibilmente minore rispetto al 2020: “Nel 2020 – scrive l’Esecutivo comunale – a causa della prima ondata pandemica se n’erano contati ben 492”.

Meno matrimoni e naturalizzazioni A Bellinzona “risiedono persone di 110 diverse nazionalità. I più numerosi sono i cittadini svizzeri (74%), italiani (16,5%) e portoghesi (2%). In Città nel 2021 si sono celebrati 257 matrimoni e sono state effettuate 124 naturalizzazioni: in entrambi i casi si tratta di dati in leggera flessione se comparati agli altri anni della prima legislatura”.

Poli del Sopraceneri crescono, Chiasso e Mendrisio languono

Se Bellinzona e Locarno sono cresciute e di molto nell’ultimo anno, lo stesso non si può dire di tutti gli altri centri del cantone: nel Sottoceneri, nel 2021 è continuata la cronica emorragia di abitanti che contraddistingue Chiasso. La cittadina di confine ha perso 183 residenti, una situazione che conferma una tendenza in atto da anni e che preoccupa la politica locale. Nel capoluogo momò, invece, la popolazione è cresciuta, ma di sole sei unità. Se consideriamo che la taglia di Mendrisio (15’515) sia sovrapponibile a quella di Locarno (16’405), notiamo subito la differenza di crescita annuale fra i due poli regionali. I dati di Lugano per il 2021 non sono ancora stati resi noti.