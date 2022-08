Auto si ribalta a Montagnola

Questo pomeriggio, attorno alle 14.15, in via Matorell a Montagnola (Collina d‘Oro) è avvenuto un incidente della circolazione che ha visto coinvolto un solo veicolo, una Dacia immatricolata in Ticino.

Stando alle prime informazioni riferite da Rescue Media, un uomo circolava in direzione di via Vignino quando, per motivi da stabilire, forse dopo aver urtato un muretto laterale, ha perso il controllo del veicolo che si è ribaltato.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano che hanno prestato le prime cure al ferito, in seguito trasportato al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni non dovrebbero destare particolari preoccupazioni. Sul posto anche la Polizia per gli accertamenti del caso.