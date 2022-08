Aumentano i frontalieri in Ticino

Erano 75'795 i frontalieri registrati in Ticino nel secondo trimestre dell’anno, un aumento dell’’1.3% rispetto al periodo gennaio-marzo. Se paragonato al secondo trimestre del 2021 l’aumento è stato del 3.4%. Lo mostrano i dati pubblicati oggi dall’Ufficio federale di statistica. A livello svizzero i frontalieri -sempre nel secondo trimestre di quest’anno- erano 369'728, l’1.3% in più rispetto ai tre mesi precedenti e il 6% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.