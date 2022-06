Alle Orsoline la cerimonia per i nuovi agenti di custodia

Dieci neo agenti di custodia attivi presso le Strutture carcerarie cantonali hanno ricevuto questa mattina l’Attestato federale. La cerimonia ha avuto luogo presso la sala del Gran Consiglio a Palazzo delle Orsoline a Bellinzona, dove il Consigliere di Stato Norman Gobbi ha personalmente consegnato gli Attestati accompagnato dalla Direttrice della Divisione della giustizia, l’avvocata Frida Andreotti, e dal direttore delle Strutture carcerarie cantonali Stefano Laffranchini. Lo comunica il Dipartimento delle istituzioni precisando che si tratta di un momento significativo che ha sottolineato l’importanza che riveste il ruolo dell’agente di custodia nel garantire la sicurezza. Gli agenti di custodia sono infatti rappresentanti della legge, della dignità e della legalità dello Stato. La cerimonia di quest’anno si è tenuta eccezionalmente in Ticino a causa delle restrizioni derivanti dalla pandemia, mentre normalmente viene organizzata a Friburgo dall’Organo responsabile degli esami federali per il personale dell’esecuzioni delle sanzioni penali.

“Una professione fondamentale” Il Direttore del Dipartimento delle istituzioni ha voluto sottolineare l’importanza che ha questa professione: “Una professione da un lato poco conosciuta e che dall’altro merita di essere maggiormente valorizzata per l’importante e fondamentale ruolo che ha nella nostra società. Gli agenti di custodia sono a diretto contatto, 24 ore su 24, con persone che nella vita hanno sbagliato. Il loro lavoro è mirato a garantire l’esecuzione della pena in un contesto di risocializzazione dei detenuti. La creazione di un ambiente sicuro all’interno del carcere è premessa indispensabile per raggiungere l’obiettivo e ciò passa dalla cultura di chi vi opera, dalla responsabilità, dal coinvolgimento e della correttezza nelle azioni di tutti i giorni”.

Percorso formativo

La Direttrice della Divisione della giustizia ha voluto invece sottolineare il fondamentale percorso formativo che questi agenti devono seguire per essere in grado di confrontarsi con un impiego che richiede molte competenze, sia professionali che personali, sfociato poi nell’Attestato federale ricevuto. La formazione si è svolta al Centro svizzero di competenza in materia di sanzioni penali di Friburgo assieme alle colleghe e ai colleghi di altri Cantoni. Il Direttore delle Strutture carcerarie cantonali Stefano Laffranchini si quindi congratulato con i 10 neo appuntati per aver raggiunto questo importante traguardo, che rappresenta solo l’inizio di una complessa ma arricchente professione in continua evoluzione.