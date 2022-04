“Affidatevi a testate serie, non ai social”

Questa sta diventando, giorno dopo giorno, una guerra sempre più difficile da raccontare e da comprendere. E non perché manchino le informazioni, ma proprio per il suo contrario. Se sull’Ucraina piovono bombe, sulle nostre teste cadono notizie. Tante, forse troppe e spesso contradditorie.

Le immagini strazianti di Bucha

L’ultima, in ordine temporale, è il massacro di Bucha, raccontato attraverso le strazianti immagini di corpi senza vita abbandonati per le strade dopo la ritirata russa. In quella città l’esercito di Mosca era entrato il 4 marzo per uscirne il 31 o forse il 1° aprile. In un continuo gioco di accuse, smentite e controaccuse, su quanto realmente avvenuto nella città ucraina, come si fa a comprendere dove stia la verità?