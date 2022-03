Accoltellamento a Pura, arrestata la 35enne

La 35enne che ieri sera, poco prima delle 19, ha colpito al fianco con un coltello l’ex coniuge 50enne a Pura è stata posta in stato d’arresto al termine dei primi interrogatori. A comunicarlo sono la Polizia cantonale e il Ministero pubblico. Il 50enne, confermano le autorità, non è in pericolo ed è ricoverato in ospedale. Secondo informazioni raccolte da Ticinonews, la 35enne e il 50enne si erano lasciati tempo fa ma nell’ultimo periodo stavano cercando di tornane insieme, i due hanno anche un figlio.