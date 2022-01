A Mendrisio la consulenza energetica è gratuita

Torna lo “Sportello energia” della Città di Mendrisio: il servizio di consulenza gratuita in ambito energetico sarà fornito almeno fino a giugno in modalità “ibrida”, con possibilità di scegliere appuntamenti in presenza o a distanza. Nella seconda metà dell’anno il servizio è comunque garantito.

Cosa chiedere

Gli utenti possono essere consigliati in materia di edilizia sostenibile, per “conoscere i prodotti sul mercato e le strategie migliori per ottenere una maggiore efficienza energetica. In particolare, lo sportello informa sugli incentivi disponibili a livello federale, cantonale e comunale. Inoltre, è possibile farsi consigliare sulla gestione di impianti fotovoltaici, apparecchi elettrici domestici e, non da ultimo, su come comportarsi o agire per contenere gli effetti del surriscaldamento climatico”.