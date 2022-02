A Locarno si può guadagnare andando al lavoro in bici

Si chiama Bikecoin ed è il nuovo progetto della Città di Locarno per incentivare l’utilizzo della bicicletta. Come? Sarà la Città stessa a finanziare gli spostamenti dei lavoratori, che potranno raccogliere dei “bikecoin” spostandosi in bici per andare al lavoro e così guadagnare fino a 40 franchi al mese.

Come nasce il progetto Il programma d’incentivazione della bicicletta Bikecoin è stato sviluppato e proposto in forma sperimentale lo scorso anno a Lugano. Dal mese di settembre 2021, Locarno ha deciso di aderire al programma, svolgendo un progetto pilota della durata di tre mesi con i collaboratori dell’Amministrazione comunale. L’ottimo tasso di adesione e i risultati ottenuti in questa fase (3’800 percorsi tracciati per un totale di 12’000 km), nonché l’alto potenziale della mobilità ciclabile (40%) emerso dal Piano di mobilità aziendale del comprensorio del centro città svolto nel 2019, ha spinto il Municipio a estendere l’iniziativa anche alle altre aziende della città.

Il tragitto casa-lavoro in bici premiato con un nuovo modello

Rispetto alle esperienze precedenti, la Città sul Verbano ha deciso di introdurre un nuovo modello d’incentivazione che ha trovato il sostegno anche dell’Ufficio federale dell’energia e del Fondo Clima Lugano Sud. Nel corso di quest’anno e del 2023 verranno organizzate due campagne Bikecoin da aprile ad ottobre. In questo contesto la Città metterà a disposizione un budget per premiare direttamente i collaboratori delle singole aziende, che potranno guadagnare fino a 40 franchi al mese. Alle aziende del territorio cittadino verrà chiesta una tariffa d’adesione per sostenere i costi di gestione. Le aziende saranno inoltre libere di valutare se incentivare ulteriormente i propri collaboratori. Tramite l’app Mobalt, i partecipanti tracceranno i propri percorsi con il GPS, raccogliendo punti (Bikecoin) in base al numero di tragitti e ai chilometri effettuati in bicicletta, sia elettrica sia convenzionale, permettendo di generare delle classifiche a livello aziendale e interaziendale. Un modo giocoso di confrontarsi anche con i colleghi e allo stesso tempo recarsi in modo sostenibile sul luogo di lavoro. I dati raccolti, che saranno anonimizzati, serviranno anche nell’ambito dell’elaborazione del Masterplan di mobilità ciclabile avviato dalla Regione Energia Verbano lo scorso dicembre, in cui si identificheranno dei percorsi prioritari per gli spostamenti in bici.