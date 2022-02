Nelle ultime 24 ore l’Ufficio del medico cantonale ha registrato 706 casi, numero in aumento rispetto ai 341 di ieri. In ospedale si segnalano 93 pazienti ricoverati, uno in più rispetto a ieri. In terapia intensiva oggi si contano invece 10 pazienti, esattamente come ieri. Oggi si conta purtroppo anche 1 decesso, con il totale delle morti per Covid che sale a quota 1’116 dall’inizio della pandemia nel nostro Cantone.