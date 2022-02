Calano rispetto a ieri i contagi registrati in Ticino. Nelle ultime 24 ore l’Ufficio del medico cantonale ha registrato 635 casi (ieri erano 818). Anche i ricoveri sono in calo, con 117 pazienti che si trovano attualmente in ospedale (ieri gli ospedalizzati erano 132). In terapia intensiva oggi si contano invece 11 pazienti. Si contano purtroppo anche 2 decessi, con il totale delle morti per Covid che sale a quota 1’110 dall’inizio della pandemia nel nostro Cantone.