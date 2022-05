14enne cade in bicicletta, ferite serie per lui

Oggi poco prima delle 17, in via Corta a Salorino, vi è stato un incidente della circolazione stradale. Lo riferisce la Polizia cantonale. Un 14enne residente nel Mendrisiotto circolava in discesa in sella a una bicicletta. In base a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, ha perso il controllo del mezzo per poi cadere a terra.