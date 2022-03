Zurigo, 40mila persone manifestano contro la guerra

Circa 40’000 persone hanno manifestato questa mattina a Zurigo contro la guerra in Ucraina. Con il motto “Pace ora”, hanno chiesto un immediato cessate il fuoco, negoziati diplomatici e il ritiro delle truppe russe.

Bandiere e cartelli di protesta

I partecipanti hanno sfilato per lo più in silenzio dal Platzspitz vicino al Museo nazionale svizzero (Landesmuseum) fino alla piazza della Sechseläuten. Al corteo hanno preso parte persone di tutte le età, comprese molte famiglie con bambini. Molti portavano cartelli con scritto “Stop Putin” o bandiere ucraine. Si potevano anche vedere delle colombe della pace fatte in casa. Una giovane famiglia con una carrozzina ha confessato in inglese “Siamo russi, ci vergogniamo, perdonateci, salvate l’Ucraina”.

Molti più partecipanti del previsto

L’appello alla manifestazione autorizzata è stato lanciato, tra gli altri, da sindacati, PS e Verdi. Gli organizzatori si aspettavano fino a 20’000 partecipanti, ma al raduno finale hanno stimato che ci fossero più di 40’000 persone. Non ci sono stati incidenti.

Le richieste

I partecipanti hanno chiesto la cessazione delle ostilità, negoziati per una soluzione politica e misure per il disarmo e il controllo delle armi. Hanno anche sollecitato controlli efficaci sul commercio di materie prime, molte delle quali passano attraverso la Svizzera. Solo così si può arrivare a fare in modo che la guerra non venga finanziata da qui. Vari oratori hanno anche parlato contro il riarmo. Questo non porterebbe la pace, ma renderebbe solo l’industria delle armi profittatrice della guerra.

Chiudere il rubinetto dei soldi a Putin

Vania Alleva, presidente del sindacato Unia, ha detto che la guerra di Putin è una guerra criminale di aggressione che non può essere giustificata da nulla. Ha chiesto che i rifugiati di guerra siano accolti in Svizzera senza riserve. L’autore russo Mikhail Shishkin, che vive a Zurigo, ha sottolineato che “la Russia non è Putin”. Secondo lui Putin detesta gli ucraini perché hanno scelto la via della democrazia. Ma ha anche detto che il presidente avrebbe potuto essere fermato, per esempio boicottando i giochi olimpici di Sochi. Mattea Meyer, copresidente del PS, ha chiesto di chiudere ora il rubinetto dei soldi di Putin. Il consigliere nazionale Balthasar Glättli (Verdi) ha sottolineato che “finché continuiamo a comprare materie prime dalla Russia, non abbiamo fatto tutto il possibile per fermare questa guerra”.

La Polizia: “Evitate il centro”