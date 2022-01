ZEFAL richiama borracce per bambini, “rischio soffocamento”

ZEFAL richiama alcune borracce per bicicletta per bambini a causa del rischio di soffocamento. Lo indica l’Ufficio prevenzione infortuni (UPI), che invita chi avesse acquistato questi prodotti a non più utilizzarli.

Il pericolo, si legge in una nota, è dato dal fatto che la valvola “push-pull” può staccarsi, con conseguente rischio di soffocamento del bambino. Il problema concerne le borracce vendute tra gennaio 2017 e gennaio 2022 in differenti varietà di motivi e colori. Tutti i modelli interessati sono marchiati “ZEFAL” sul fondo della borraccia e sono chiaramente riconoscibili come borracce per bambini, con un’altezza di 158 mm e una capienza di 350 ml.