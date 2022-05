Votazioni, tendenza verso il triplo Sì

Vanno verso l’accettazione i tre oggetti sottoposti oggi a votazione federale. Lo indica una tendenza divulgata dall’istituto demoscopico gfs.bern per i canali radiotelevisivi SRG SSR, secondo cui gli svizzeri hanno approvato la modifica della legge sul cinema, quella della legge sui trapianti e l’adozione del nuovo regolamento Ue sull’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex). Per il momento non vengono forniti dettagli sulle percentuali.