Violenza anziani, nasce centro di competenza nazionale

300’000 maltrattamenti all’anno In Svizzera i maltrattamenti nei confronti delle persone più anziane sono una triste realtà che colpisce più di 300’000 persone all’anno, sottolinea l’associazione in una nota odierna. E le zone d’ombra sono molte: “Non sempre i maltrattamenti sono intenzionali”, sottolinea l’associazione. “Può anzi capitare che i propositi siano buoni ma che si verifichi, ad esempio, un eccesso di cure o di stimoli. Le decisioni prese dai familiari più stretti o dai professionisti che prestano assistenza, senza ascoltare il parere dei diretti interessati, ledono l’autonomia degli anziani e violano i loro diritti fondamentali”.

Spesso anche gli atti di violenza che avvengono nella sfera domenista passano inosservati. “La violenza domestica nei confronti delle persone anziane si verifica, nella maggior parte dei casi, per un sovraccarico della persona che fornisce assistenza”, scrive l’associazione. E le forme di violenza possono essere di vario tipo: violenza fisica (strangolamenti, percosse), psichica (mortificazione, minacce, rimproveri), finanziaria (cap-tazione di eredità), a sfondo sessuale (pornografia) fino ad arrivare all’incuria (alimentazione inadeguata, mancata somministrazione dei farmaci necessari). Inoltre, nel caso di maltrattamenti, non sempre s’incorre in un’ipotesi di reato, fa notare Vecchiaia senza Violenza. “Gli atti mortificanti o le minacce, così come la violenza psichica, possono rimanere anche in forma latente”. Riconoscere precocemente i maltrattamenti pertanto aiuta a prevenire sofferenze di grande entità, sottolinea l’associazione.