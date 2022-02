Viaggi in treno agevolati per rifugiati ucraini in Svizzera

Le Ferrovie federali svizzere (FFS) facilitano il viaggio in Svizzera a rifugiati ucraini, seguendo l’esempio di altre compagnie ferroviarie europee. Le FFS permetteranno alle persone fuggite dall’Ucraina di viaggiare dal confine a una determinata destinazione in Svizzera o di attraversare la Confederazione in treno senza complicazioni e gratuitamente fino a nuovo avviso, ha indicato oggi l’impresa a Keystone-ATS. Questo è in linea con la decisione del Consiglio federale e in accordo con la Segreteria di Stato della migrazione (SEM).

Onu, oltre 360mila persone in fuga

Anche Berlino, Vienna e Varsavia ieri hanno deciso di adottare misure per facilitare i viaggi dei rifugiati in treno verso Germania, Austria e Polonia. Secondo l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, circa 368’000 persone sarebbero in fuga. Stando alla guardia di frontiera polacca, solo in Polonia sono giunte più di 200’000 persone dall’inizio della guerra.