Vasto incendio boschivo a Meiringen

Un vasto incendio si è sviluppato ieri verso mezzogiorno in una foresta situata vicino a Meiringen (BE). Durante la notte, le fiamme sono state contenute e tenute sotto controllo: nelle ore precedenti numerosi vigili del fuoco e diversi elicotteri sono entrati in azione per spegnere il rogo. Non ci sono feriti, ha indicato la polizia cantonale bernese in un tweet, precisando che ora gli ulteriori lavori di estinzione saranno effettuati principalmente “a terra” dai vigili del fuoco e non più con i velivoli.