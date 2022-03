Vallese, guardiacaccia uccidono un secondo giovane lupo

Arrivato l’ok

L'autorizzazione di regolare il branco di lupi nella Val d'Hérens è stato rilasciato dal consigliere di Stato Frédéric Favre (PLR). In precedenza, l'Ufficio federale dell'ambiente (Ufam) aveva risposto positivamente alla richiesta di regolamentazione del cantone del Vallese. I guardiacaccia sono stati autorizzati a eliminare l'equivalente della metà dei cuccioli nati nell'anno dalla coppia. I due adulti devono essere risparmiati in quanto protetti per legge. Il Cantone aveva quindi tempo fino al 31 marzo 2022 per sparare a due dei cinque cuccioli del branco.