Una vagonata di milioni per un treno più concorrenziale

Il Consiglio federale intende riorientare la strategia di promozione della ferrovia, per rendere il treno sempre più concorrenziale con l'automobile e così rispettare gli obiettivi di politica climatica. Nelle future fasi di ampliamento l'offerta dovrebbe essere migliorata innanzitutto negli e tra gli agglomerati sulle brevi e medie distanze, dove il potenziale di trasferimento di viaggiatori dalla strada ai binari è maggiore. Il governo ha posto la sua visione in consultazione fino al 14 ottobre.

Nelle città il potenziale più grande

“Negli agglomerati lavora l’85% delle persone occupate. È qui che il potenziale è particolarmente grande”, ha detto in conferenza stampa a Berna la consigliera federale Simonetta Sommaruga, responsabile del Dipartimento federale dei trasporti (DATEC), dopo la seduta settimanale del governo.

La ferrovia del futuro

L’attuale “Prospettiva a lungo termine per la ferrovia” sarà sostituita dalla “Prospettiva ferrovia 2050”, che accanto all’obbiettivo delle zero emissioni nette di CO2 nel 2050, tiene conto della crescita della domanda e concilia meglio lo sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria con la pianificazione territoriale, indica il rapporto esplicativo che accompagna la procedura di consultazione. Rispetto agli scorsi anni, in cui l’obiettivo era soprattutto la riduzione dei tempi di percorrenza e l’aumento della frequenza delle corse tra i grandi centri, in futuro il Consiglio federale mira piuttosto a migliorare l’offerta all’interno e tra agglomerati col potenziamento delle ferrovie suburbane. Anche i treni InterRegio e RegioExpress dovranno servire maggiormente questi comparti, pure attraverso nuove linee diametrali e tangenziali, ha spiegato Sommaruga.

Milioni di franchi in più

Nell’ambito della nuova “Prospettiva ferrovia 2050”, la fase di ampliamento 2025 (FA 2025) e la FA 2035 sono in parte modificate e sarà necessario potenziare i crediti d'impegno.

Per la FA 2025 si tratta di un aumento di 330 milioni di franchi che servirà a finanziare le modifiche sinora apportate ai progetti nonché gli adeguamenti che si vanno delineando nel nodo ferroviario di Ginevra. Il credito sale così a 6,730 miliardi di franchi, si legge nel rapporto esplicativo.

Per la FA 2035 il Consiglio federale propone di inserire nella fase di ampliamento, invece del già deciso completamento parziale, quello globale della galleria di base del Lötschberg (BE/VS), che disporrebbe di due binari su tutta la sua lunghezza. Questo adeguamento comporta spese supplementari per 500 milioni di franchi.

Per altri ampliamenti che allo stato attuale di pianificazione e progettazione risultano aver superato i costi, la Confederazione ha disposto obiettivi di riduzione dei costi. Alcuni progetti - galleria di base dello Zimmerberg (ZH), galleria di Brütten (ZH), stazione di Stadelhofen (ZH) - necessitano di un'estensione al fine di poter conseguire gli obiettivi d'offerta nelle aree di Zurigo e della Svizzera centrale e orientale. A tale scopo il governo propone l'aggiunta di 480 milioni di franchi. Nel complesso, per la FA 2035 è proposto un aumento del credito d'impegno di 980 milioni a 13,87 miliardi di franchi.

Miglioramenti in Ticino e Grigioni

Tra le modifiche alle FA 2025 e 2035 figurano anche interventi in Ticino e nei Grigioni per miglioramenti ad esempio sulle linee Zurigo-Coira, San Gallo-Coira e Bellinzona-Tenero all'orizzonte 2025 e St. Moritz-Tirano (I), Bioggio-Lugano, Locarno-Intragna entro il 2035. La linea Bioggio-Lugano è emblematica della volontà del governo di migliorare l'offerta ferroviaria sulle brevi e medie distanze.

Gli ampliamenti comportano inevitabilmente un aumento dei cantieri sulla rete ferroviaria, con conseguente occasionale instabilità dell'offerta. Al fine di contenerla, occorre estendere in parte i tempi di esecuzione dei lavori, così che in diversi casi i miglioramenti previsti nell'offerta ferroviaria subiranno un ritardo da tre a cinque anni anni. Tutti i 300 progetti contemplati dalle due FA (per un investimento complessivo di 25 miliardi di franchi) saranno conclusi al più tardi nel 2040 (anziché nel 2035), ha detto Sommaruga.

Nuovi progetti solo dal 2033

Sempre per garantire la stabilità dell’offerta, lavori di ampliamento ancora non pianificati che dovessero essere decisi dal parlamento non potranno essere avviati prima del 2033, ha aggiunto la “ministra” dei trasporti.