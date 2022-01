‘Una nuova crisi in Europa sarebbe disastrosa’

Il presidente della Confederazione Ignazio Cassis è preoccupato per un possibile deterioramento della situazione in Ucraina. Nel mezzo di una pandemia, “sarebbe disastroso per l’Europa e per il mondo se una nuova crisi prendesse il sopravvento”, ha detto a Ginevra. “Le discussioni odierne sono avvenute in un momento estremamente difficile”, ha detto ai giornalisti dopo gli incontri con il segretario di Stato americano Antony Blinken e il ministro degli esteri russo Sergey Lavrov. La riunione suscita una “sensazione positiva”, se non altro perché Washington e Mosca hanno accettato di darsi più tempo per fare progressi nel dialogo, ha aggiunto. Il presidente della Confederazione ha aggiunto che la Svizzera è pronta a ospitare un nuovo incontro tra i due interlocutori. È comunque troppo presto per dire se sarà necessario o meno.