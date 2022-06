Una boa può salvare la vita

Durante le calde giornate estive l’acqua diventa il migliore amico dell’uomo offrendogli rinfresco e rigenero. Un elemento considerato divertente e salutare in tutti i sensi, ma che può rivelarsi datale nel momento in cui ne vengono sottovalutati i rischi. Secondo quanto riferito dall’Ufficio prevenzione infortuni (Upi), ogni anno in Svizzera annega una ventina di persone in acque libere. A titolo preventivo, l’Upi raccomanda di avere sempre con sé un aiuto al galleggiamento per sostenere il peso del corpo in caso di difficoltà.

Le principali cause

In base ai primi risultati delle ricerche condotte dall’Upi, le vittime sono per la maggior parte uomini di età compresa tra i 15 e i 44 anni. Fra i vari fattori che potrebbero spiegare la predominanza di questa categoria nelle statistiche sono la propensione al rischio, la sopravvalutazione delle proprie capacità o la mancanza di esperienza. Anche il consumo di alcolici o droghe risulta problematico: è stato dimostrato che basta anche solo una piccola quantità di alcol per ridurre il tempo di reazione, cosa che può rapidamente diventare fatale in un ambiente imprevedibile e dinamico come quello acquatico.