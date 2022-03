Un nuovo accordo tra Confederazione e gestori rifiuti

Nuove tecnologie

Tuttavia, il potenziale di riduzione delle emissioni attraverso il recupero del calore è limitato. Poiché questi impianti sono obbligati per legge a incenerire i rifiuti consegnati, difficilmente possono limitare il CO2 rilasciato con mezzi tecnici. Il nuovo accordo, spiega il DATEC, mira quindi ad accelerare l'introduzione in Svizzera di tecnologie di separazione e di stoccaggio. Nella sua strategia climatica a lungo termine, il Consiglio federale ha fatto dell'uso di tecnologie a emissioni negative un requisito per compensare le emanazioni di gas serra difficilmente evitabili, affinché si raggiunga l'obiettivo del saldo netto pari a zero entro il 2050. Qui entra in gioco l'accordo, con cui i gestori vengono obbligati a mettere in servizio entro il 2030 almeno un impianto di separazione del CO2, che deve avere una capacità nominale minima di almeno 100'000 tonnellate all'anno e catturare una quantità pari a quella consentita dalle condizioni di trasporto, di stoccaggio e di utilizzo. Il nuovo accordo stabilisce che se gli impianti di trattamento dei rifiuti non raggiungeranno il volume minimo di 100'000 tonnellate di CO2 entro il 31 dicembre 2030 saranno tenuti a partecipare al sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE). In caso contrario, potranno ritenersi esentati. Se lungaggini amministrative o opposizioni dovessero causare ritardi, la scadenza dell'intesa potrebbe essere estesa fino a fine 2032.