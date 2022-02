Ucraini e svizzeri manifestano a Berna

Berna, “l’Ucraina ha bisogno di aiuto”

Alla manifestazione a Berna, nella Waisenhausplatz, non lontano da Palazzo federale, hanno partecipato ucraini e svizzeri, ha constatato un giornalista di Keystone-ATS. Vi erano diverse bandiere ucraine e striscioni sui quali era per esempio scritto “Ukraine needs help”(”l’Ucraina ha bisogno di aiuto”) o “Niente soldi per gli oligarchi russi”.“Una parte molto grande della popolazione russa non sostiene questa guerra criminale”, ha detto un oratore esprimendo la speranza che il regime di Putin sia rovesciato. Iniziata come protesta silenziosa, i partecipanti alla manifestazione hanno poi gridato slogan come “Stop Putins War” (”Stop alla guerra di Putin”). L’appello a manifestare è stato lanciato da ucraini che vivono in Svizzera. Essi ritengono che il mondo debba reagire in seguito all’operazione militare intrapresa dalla Russia all’alba di oggi.